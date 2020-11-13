Ташкент, , 10:15 — REGNUM Сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах России ликвидировали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Совместно с полицией задержаны 27 человек, причастных к работе мастерских. Они переделывали гражданские образцы под боевое оружие для последующей продажи. Ликвидировано 17 мастерских.

Изъято 127 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемет РПД, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты, винтовки, карабины, ружья, ручные гранаты, 15 кг взрывчатки и 24 тыс. патронов.

Напомним, 21 августа в ФСБ сообщили о прекращении работы пяти подпольных оружейных мастерских в трех регионах России.

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