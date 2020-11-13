Симферополь, , 10:13 — REGNUM Ещё 214 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым, это на шесть случаев меньше, чем накануне. Данные статистики за минувшие сутки опубликовал в соцсетях 13 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 12 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 43 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завезены из-за рубежа», — сообщил Аксёнов.

За период пандемии в Республике Крым подтверждено 11 798 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7584 человека. Жизни 214 пациентов врачи спасти не смогли.