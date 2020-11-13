Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Запрет на передвижение в ночное время суток, действующий в Грузии, позволяет снизить распространение коронавируса на 30%. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 12 ноября сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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С 9 ноября в крупных городах Грузии ввели комендантский час, и большинству жителей запрещено находиться на улицах с 22:00 до 05:00.

«Часто нас критиковали из-за ограничения в ночное время и спрашивали, неужели коронавирус в 22 часа «засыпает» и в 5 утра «просыпается»? Нет, господа, все это основано на научных утверждениях. Ограничение подобного типа в двухнедельном интервале приблизительно на 30% снижает число новых случаев», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что в Грузии могут ввести новые ограничения в рамках мер по профилактике пандемии, но не стал их называть до обсуждения на координационном совете. Врач подчеркнул, что вводить полный «локдаун» не планируется.

Стоит отметить, что ранее в грузинских СМИ, ссылаясь на неназванные источники, сообщили неофициальную информацию, будто в Грузии планируется ввести запрет на нахождение в общественных местах также и в дневное время.

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