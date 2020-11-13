Хабаровск, , 10:11 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил чиновникам разобраться с многолетней проблемой в селе Матвеевка Хабаровского района — в здании, где работает почта, спортивная секция, ФАП и творческие кружки, нет тёплого туалета. Не дождавшись решений от местных властей, жители начали собирать деньги на строительство нужника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Обеспечивать достойные условия работы социальных учреждений, людей, которые там трудятся — прямая обязанность власти. Если люди берутся сами решать государственные задачи — значит власть на местах недорабатывает, плохо справляясь со своими обязанностями», — сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор распорядился к решению проблемы подключить краевые власти — совместно с администрацией Хабаровского района найти финансирование и в кратчайшие сроки решить туалетный вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансная история с «золотым» уличным туалетом, построенном в Дальнереченске Приморья, получила продолжение — глава городского округа Сергей Васильев уволил причастного к строительству чиновника.