Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Оренбурге задержан 46-летний местный житель, который взломал дверь аптеки и пытался похитить денежные средства из кассы, сообщили корреспонденту Ре в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным полиции, мужчина, чтобы не сработали датчики сигнализации, установленные в помещении, добирался до аптечной кассы ползком. В ней находилось 145 тыс. рублей. Однако похитить деньги злоумышленник не смог. На место прибыли представители частной охранной организации.

Бросив похищенное, мужчина скрылся. Момент совершения хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Информация о происшествии поступила в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оренбуржец задержан. Его обвиняют в покушении на кражу. Жителю Оренбурга грозит до пяти лет лишения свободы.