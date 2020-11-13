Новосибирск, , 10:03 — REGNUM В Новосибирской области разработали специальные рекомендации для организации дистанционного обучения. Главный акцент сделан на поддержание и укрепление здоровья учащихся, заявили в правительстве региона.

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По словам представителя регионального центра медицинской профилактики, врача-методиста Ольги Королевой, дистанционное образование сформировано на основе гигиенических норм и требований, которые разработаны Российской академией медицинских наук, Минздравом РФ и другими структурами.

«В данной ситуации задача родителей — организовать режим дня, оформить рабочее место, подобрать стол, освещение, следить за временем и за тем, чтобы ребёнок делал перерывы, выполнял гимнастику для глаз и для опорно-двигательного аппарата, — подчеркнула на сегодняшнем брифинге в правительстве региона Королева. — На информационном портале о здоровье нами разработаны специальные материалы — они направленны именно на сохранение и укрепление здоровья детей».

Заместитель министра образования области Владимир Щукин отметил, что для дистанционного формата обучения предусмотрены различные варианты: использование собственного контента, работа с агрегаторами, различные платформы, видеоуроки на областном канале ОТС и другое.

Напомним, что с 16 ноября дети из малокомплектных новосибирских школ будут заниматься очно, также как и ученики 1−5 классов и одиннадцатиклассники. 6−10 классы продолжат учебу в дистанционном формате.