Ташкент, , 09:59 — REGNUM Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин получила корейский орден «Кванхва за дипломатические заслуги», сообщили в пресс-службе дошкольного образования.

Орден узбекистанскому министру вручил посол Южной Кореи в Узбекистане Кан Чжэ Квон. Награда получена за вклад в расширение и укрепление дружбы между двумя странами. Указ о вручении ордена подписал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«Я и дальше готова способствовать расширению узбекско-корейских отношений во благо процветания обеих стран», — сказала министр на церемонии вручения ордена.

Отметим, корейский орден «За дипломатические заслуги» учрежден 25 июля 1963 года. Он вручается в качестве признания заслуг в сфере дипломатии и повышение престижа Южной Кореи за рубежом.

Напомним, с 2018 года в Ташкенте работает филиал Университета Пучон. В вузе есть факультет «Дошкольное образование», на котором обучаются около 900 студентов.