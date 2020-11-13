Киев, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 11 787 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 13 ноября пресс-служба минздрава Украины.

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По данным министерства, за сутки от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 172 человека, 1587 госпитализированы.

Наибольший прирост числа заражений зафиксирован в Киеве (1083), Днепропетровской (740) и Запорожской (727) областях.

Всего за время пандемии на Украине выявили 512 652 случаев заражения, выздоровели 233 849 пациентов, скончались 9317 заразившихся.

Напомним, сутками ранее SARS-CoV-2 заразились 11 057 жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Львова Андрей Садовый объяснил, почему власти города не хотят выполнять распоряжение правительства Украины о введении так называемого «карантина выходного дня».

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