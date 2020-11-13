Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Четыре теста на коронавирусную инфекцию сдал предприниматель из США, основатель корпорации SpaceX Илон Маск и получил при этом, как положительные, так и отрицательные результаты. Об этом основатель SpaceX сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

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«Происходит какая-то ерунда. Сегодня меня четырежды протестировали на коронавирус. Пришли два отрицательных (результата) теста и два положительных», — написал в своем сообщении Маск.

При этом он уточнил, что при взятии у него анализов использовался антигенный экспресс-тест от компании BD.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории США было выявлено в общей сложности свыше 150 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии.