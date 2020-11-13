Санкт-Петербург, 13 ноября 2020, 10:11 — REGNUM Авиакомпания Swiss снова полетит из Петербурга в столицу Швейцарии. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в управляющей компании аэропорта «Пулково».
Рейсы в Цюрих возобновляются с 27 ноября 2020 года и будут регулярными с частотой раз в неделю.
Впервые авиакомпания Swiss запустила регулярные рейсы из Петербурга в Цюрих еще в 2008 году.
Добавим, ранее, 24 октября, в Женеву из Петербурга отправился самолет авиакомпании «Россия». Это был первый регулярный рейс «России» в страну Шенгенской зоны с момента закрытия границ из-за коронавируса.
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