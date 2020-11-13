Краснодар, , 09:52 — REGNUM Вопрос компенсации расходов на такси врачам при вызовах на дом поручил проработать губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Пока же большинство медиков добираются к пациентам на общественном транспорте.

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«Разные регионы подошли к решению проблемы по-разному. Где-то администрации приняли решение о закреплении транспорта за поликлиниками. Где-то муниципалитеты привлекают бизнес. Прошу помочь нам, медики не могут обслужить много пациентов, если передвигаются на общественном транспорте», — обратилась на заседании вице-губернатор края Анна Минькова к губернатору и главам муниципалитетов.

Глава региона поручил своему заместителю Игорю Галасю проработать возможность привлечения такси к перевозке терапевтов. Планируется посчитать, сколько нужно машин на каждый район, оплата будет производиться по счетчику.