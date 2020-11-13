Петрозаводск, , 10:03 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки в очередной раз зафиксирован рост количества инфицированных коронавирусом — 386 человек, что на восемь случаев больше, чем было выявлено сутками ранее. Кроме того, в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода от CОVID-19. Об этом 13 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Два летальных случая подтверждены в госпитале для ветеранов войн. Там скончались житель Сортавалы 1946 года рождения и петрозаводчанка 1959 года рождения.

«Как и в большинстве подобных случаев, оба страдали сопутствующими заболеваниями,— отметил Парфенчиков. — С начала пандемии умерли 66 человек. Смертность от COVID-19 в республике составляет 10,8 случая на 100 тысяч населения. В среднем по России этот показатель гораздо выше — 21,8 случая на 100 тысяч населения».

Тем временем в республике продолжает отмечаться рост инфицированных жителей. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 386 новых зараженных, в том числе 53 ребенка. У 304 инфицированных есть признаки COVID-19.

Наибольшее число новых зараженных — 275 — выявлены в Петрозаводске, еще 35 — в Кондопожском районе, 16 — в Сегежском районе и 12 — в Прионежском районе.

«В стационарах находятся 638 человек, из них в состоянии средней тяжести — 606 (плюс 42 за сутки), тяжелых — 22, на ИВЛ — десять», — отметил глава республики.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 9630 инфицированных человек. Из них 4996 человек выписаны, в том числе 71 — за последние сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2108 человек, в том числе 34 человека за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 86 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: После увольнения главврача в Карелии 12 сотрудников покинули ковид-больницу

Читайте развитие сюжета: Пожилым в Карелии назначили самоизоляцию и время для шопинга