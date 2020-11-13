Хабаровск, 13 ноября 2020, 10:05 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что продолжают поступать жалобы на отсутствие лекарств в аптеках и завышенные цены на них, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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«Ситуация на особом контроле. По моей просьбе к мониторингу за наличием и ценами на препараты подключаются партии и движения, ОНФ проводит рейд по аптекам», — сказал Дегтярёв.
В первую очередь проверят частные аптеки.
Минздрав Хабаровского края пояснил, что поликлиникам даны рекомендации по замене антибиотиков, противовирусных и прочего, что назначают при лечении COVID-19.
За последние сутки в регионе выявлен 261 случай заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы регионального минздрава Марий Эл Марины Паньковой, основными причинами дефицита лекарств является повышенный спрос среди населения и сбои в системе маркировки. В аптеках республики особо отмечается дефицит противовирусных средств.