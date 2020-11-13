Архангельск, , 09:43 — REGNUM Студентов Северного Арктического федерального университета переводят на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в архангельском оперштабе по коронавирусу.

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«Ректоратом САФУ уже сегодня принято решение перевести студентов-очников на дистанционное обучение со следующей недели до 6 февраля 2021 года», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционное обучение частично переходит и Северный госмедуниверситет.