Москва, 13 ноября 2020, 09:40 — REGNUM В Москве врачи выписали более 25 тысяч направлений на диагностику с помощью инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта, сообщается на портале мэра столицы.
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В настоящее время нейросетью пользуются более 3 тысяч врачей. За три недели работы нейросеть дополнительно проанализировала данные 100 тысяч врачебных приемов.
Применение цифровых технологий в здравоохранении значительно экономит время врачам для общения с пациентом. Но в первую очередь система помогает поставить предварительный диагноз пациенту.
Как сообщало ИА REGNUM, система на основе искусственного интеллекта заработала в октябре 2020 года во всех взрослых городских поликлиниках Москвы.
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