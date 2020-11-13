Тамбов, , 09:40 — REGNUM В Тамбовской области за минувшие сутки подтвердилось 112 новых случаев заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем накануне. Данные статистики 13 ноября опубликовал региональный оперативный штаб.

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В числе новых пациентов — пятеро детей, все девочки от 14 до 7 лет, самому старшему из взрослых пациентов 84 года.

Всего в Тамбовской области с марта подтверждено 11 189 случаев заражения коронавируса. Выздоровевшими признаны 9295 пациентов, умерли 65 пациентов.

В стационарах остаётся 721 человек, у 691 человека диагностирована пневмония. Ещё 1096 пациентов лечатся амбулаторно.