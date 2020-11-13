Новоуральск, Свердловская область, , 09:57 — REGNUM Прокуратура Новоуральска (Свердловская область) проверит, действительно ли произошло загрязнение акватории реки Талая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Проверочные мероприятия начались после сообщений СМИ и размещённой в соцсетях видеозаписи. Там указывалось, что в акватории реки обнаружено нефтяное пятно.

К проверке подключились специалисты регионального минприроды. «Специалисты отберут пробы воды, а также установят размер ущерба, причиненный окружающей среде», — сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокуратура примет меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбургеначали проверку из-за обнаружения незаконной свалки возле аэропорта «Кольцово».

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