Оренбург, , 09:36 — REGNUM Коммунальные предприятия Оренбурга завершают подготовку к уборке улично-дорожной сети в зимний период, сообщает пресс-служба городской администрации.

Муниципалитет закупил новую снегоуборочную технику (26 машин) и намерен уходить от использований песко-соляной смеси при борьбе с гололедицей. В целом в автопарке числится 174 единицы спецтранспорта: комбинированные дорожные машины, малогабаритные погрузчики «Термиты-1000» и другие.

На производственных базах продолжается заготовка технической соли и песка. Для обработки дорог и тротуаров в исторической части города и основных магистральных дорог планируется использовать противогололедный реагент «Бионорд».

»Мы будем делать все необходимое и стараться убирать лучше, чем в прошлом (2019) году. Упор сделаем и на частный сектор, и на тротуары. В том числе будем уходить от использования песко-соляной смеси, дающей основную массу каши на дорогах и улицах», — сказал глава Оренбурга Владимир Ильиных.

Он подчеркнул, что в бюджете предусмотрено достаточно средств на уборку снега, закупку ГСМ, реагентов, ремонт техники. Только на вывоз снега выделяется 50 млн рублей.

Стоит отметить, общая площадь убираемых дорог в муниципалитете составляет более 8 млн квадратных метров: 3 млн 220 тыс. квадратных метров — в Северном округе, более 5 млн — в Южном.

Добавим, что данные о подготовке города к зиме администрация распространила после того, как областная прокуратура сообщила об объявленном главе муниципального казенного учреждения «Благоустройство и озеленение» предостережении. Ведомство указало, что готовность снегоуборочной техники составляет менее 90%.

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