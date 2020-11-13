Сеул, , 09:35 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

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По их словам, коронавирус выявлен у трех представителей сухопутных войск в провинции Кёнгидо и у восьми представителей военно-воздушных сил в Сосане провинции Чхунчхон-Намдо.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 189. Из них 159 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 191 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 28 133.

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