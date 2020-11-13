Сеул, 13 ноября 2020, 09:35 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»
По их словам, коронавирус выявлен у трех представителей сухопутных войск в провинции Кёнгидо и у восьми представителей военно-воздушных сил в Сосане провинции Чхунчхон-Намдо.
Таким образом, общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 189. Из них 159 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 191 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 28 133.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили почти 200 зараженных коронавирусом