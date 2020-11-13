Москва, , 09:31 — REGNUM Для завершения реконструкции всероссийского детского центра «Орлёнок» выделено 1,2 млрд рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Читайте: Центр «Орлёнок» первым в России начал приём детей из других регионов

Средства направят на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, тепло‑ и газоснабжения, а также на обустройство пешеходных, роликовых и велосипедных дорожек.

А также: Путин поздравил коллектив лагеря «Орленок» с 60-летним юбилеем

Реконструкцию центра «Орлёнок» планируется завершится в 2022 году. В полной мере оздоровительный детский лагерь заработает в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) начал приём детей из других регионов.

Читайте также: «Орлёнок» встречает летний сезон во всеоружии: главное — здоровье детей