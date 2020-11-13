Чебоксары, , 09:30 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса и дефицита медицинских кадров задействованы студенты-медики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 ноября, сообщил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

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По его словам, «с учётом кадровой напряжённости в системе здравоохранения» была проведена работа с местными учебными заведениями.

«В частности, на 12 ноября направлено в систему здравоохранения 61 ординаторов института усовершенствования врачей, из них на должности врачей-стажёров — 12 человек, среднего медицинского персонала — 15 человек, к врачам первичного звена направлены 33 студента», — сказал глава минздрава.

Владимир Степанов также сообщил, что помощь медицинским работникам оказывают 172 студента-медика Чувашского государственного университета и 85 учащихся чебоксарского медицинского колледжа.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 10 688 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9207 человек, умер 181 пациент с коронавирусом.