Чебоксары, 13 ноября 2020, 09:30 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса и дефицита медицинских кадров задействованы студенты-медики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 ноября, сообщил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.
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По его словам, «с учётом кадровой напряжённости в системе здравоохранения» была проведена работа с местными учебными заведениями.
Владимир Степанов также сообщил, что помощь медицинским работникам оказывают 172 студента-медика Чувашского государственного университета и 85 учащихся чебоксарского медицинского колледжа.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 10 688 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9207 человек, умер 181 пациент с коронавирусом.