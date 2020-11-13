Москва, , 09:29 — REGNUM В компании «Аэрофлот» ничего неизвестно об обстоятельствах ареста представителя авиакомпании в Великобритании Дмитрия Федоткина, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Читайте также: СМИ: представитель «Аэрофлота» Федоткин работал на разведку Британии

«Пресс-служба информацией не располагает», — заявил в беседе с ТАСС представитель «Аэрофлота».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал российского гражданина Дмитрия Федоткина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Госизмена». Он останется под стражей до 10 января 2021 года.

Ранее по теме: Госизмена, остальное засекречено. Суд арестовал Дмитрия Федоткина

По данным источника, близкого к следствию, Дмитрий Федоткин, который является представителем компании «Аэрофлот» в Великобритании, передавал британским спецслужбам секретные сведения об общественно-политической ситуации в России.

Сам Федоткин вину в госизмене не признаёт и намерен опротестовать свой арест. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.