Архангельск, , 09:28 — REGNUM Северный государственный медуниверитет частично переходит на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Вуз готов отправить на «удалёнку» студентов немедицинских специальностей — социальной работы и лечебной физкультуры.

«Более 300 наших клинических ординаторов сегодня работают в больницах региона и одновременно учатся, ряд студентов трудятся в качестве медицинских работников среднего звена, их мы не можем перевести на дистант, — пояснила ректор СГМУ Любовь Горбатова. — Кроме того, около 150 наших студентов работают волонтерами, и сегодня есть потребность в увеличении их числа — поскольку продлили самоизоляцию людям в возрасте 65+, нужны волонтеры, которые будут доставлять им продукты и лекарства. Это готовы взять на себя студенты младших курсов».

Любовь Горбатова также отметила, что есть от главврачей медицинских организаций и запрос на студентов, которые смогут проводить по телефону консультации больных коронавирусом, проходящих лечение дома. При разработке соответствующих методик это также могли бы делать студенты-медики старших курсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся более 8,5 тысяч человек.