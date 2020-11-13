Архангельск, 13 ноября 2020, 09:28 — REGNUM Северный государственный медуниверитет частично переходит на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
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Вуз готов отправить на «удалёнку» студентов немедицинских специальностей — социальной работы и лечебной физкультуры.
Любовь Горбатова также отметила, что есть от главврачей медицинских организаций и запрос на студентов, которые смогут проводить по телефону консультации больных коронавирусом, проходящих лечение дома. При разработке соответствующих методик это также могли бы делать студенты-медики старших курсов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся более 8,5 тысяч человек.