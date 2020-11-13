Ставрополь, , 09:26 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы одного из районов. Чиновника уличили в том, что он незаконно выписывал себе доплаты к заработной плате за особые условия службы, сообщили 13 ноября в пресс-службе управления МВД по Ставрополью.

Общая сумма полученных незаконно денежных средств составила около 700 тыс. рублей. Факт самоуправства выявили сотрудники УЭБ и ПК МВД по региону и их коллеги из краевого управления ФСБ.

В сообщении пресс-службы не уточняется, глава какого именно района Ставрополья уличен в коррупционном преступлении. Однако портал Победа26 пишет о том, что это бывший руководитель Левокумского района Анатолий Токарев.