Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Смертность среди пациентов с COVID-19 в Грузии составляет 0,86% и является одной из самых низких по сравнению со странами Европы. Об этом, как передает агентство «Новости-Грузия», сообщил журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе, который координирует работу всех «ковидных» госпиталей в стране.

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По словам врача, из 49 европейских стран ниже показатели только в Литве и Словакии, а по сравнению с Италией в Грузии смертность ниже в пять раз.

«Конечно, рост количества случаев — это плохо, но главным показателем все равно является минимальные человеческие потери и тут мы пока находимся на хороших позициях в Европе», — сказал Церцвадзе.

Он добавил, что в Грузии в рамках профилактики пандемии будут вводить новые «точечные» ограничения, но «до «локдауна» пока далеко».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 ноября в Грузии выявили за время пандемии 69 681 случай заражения коронавирусом. За это время умерли 599 пациентов с диагнозом COVID-19.

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