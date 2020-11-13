Новосибирск, , 09:23 — REGNUM В Новосибирской области на утро сегодня, 13 ноября, за прошедшие сутки выявлено 184 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 178 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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За это же время 128 человек выздоровели, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 19 639 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1267 детей, 16 063 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 644 человека. В отделениях реанимации находятся 174 человека, на ИВЛ — 51 пациент. на, 59 667 человек сняты с меднаблюдения.Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 083 обращения, госпитализированы 23 человека.