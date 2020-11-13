Смоленск, , 09:20 — REGNUM Дополнительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, введены в Смоленской области. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности 12 ноября внёс губернатор Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Так, теперь жители региона либо гражданам, не имеющим регистрацию, но приехавшим в Смоленскую область для временного нахождения или постоянного проживания, необходимо уйти на самоизоляцию — дома либо по месту временного проживания — на срок 14 дней с момента прибытия либо до получения справки об отрицательном результате теста на COVID-19.

Жителям старше 65 лет необходимо соблюдать полную самоизоляцию дома. Исключением может стать посещение врача, следование к месту работы и домой. Для осуществления покупке продуктов, лекарств, выноса мусора пожилым людям рекомендовано «пользоваться помощью волонтерских организаций». Также максимально изолироваться дома рекомендовано беременным женщинам.

Работодателям предписано перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, а также беременных женщин. Исключением могут стать сотрудники, нахождение на рабочем месте которых является критически важным.

По состоянию на 12 ноября в Смоленской области зарегистрировано 10 129 случаев заражения коронавирусом, 6924 человека выздоровели, скончались 250 пациентов.