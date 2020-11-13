Канберра, , 09:22 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции, которая создается в Австралии на базе университета Квинсленда, может быть готова для массового использования к июлю следующего года. Об этом 13 ноября сообщил глава австралийского минздрава Грег Хант, его слова приводит телеканал 9 News.

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Как рассказал министр здравоохранения страны, создание вакцины V451, которая разрабатывается университетом Квинсленда вместе с австралийской компанией CSL Limited, ведется с опережением запланированных сроков, и первая фаза клинических испытаний показала ее безопасность.

«Первоначальные данные очень четкие, вакцина (разрабатываемая в Австралии) доказывает свою безопасность в ходе первой фазы клинических испытаний, также она вызывает положительный ответ антител. Это значит, что она выполняет задачу», — сказал Хант.

Также он отметил, что компания CSL Limited намерена подать запрос для старта третьей фазы клинических испытаний до конца текущего года.

«Это выдающееся событие. Оно означает, что вакцина потенциально будет доступна … для всех австралийцев в начале третьего квартала 2021 года», — уточнил глава австралийского минздрава.

Отметим, на сегодняшний день на территории Австралии выявлено в общей сложности 26 676 носителей коронавирусной инфекции.