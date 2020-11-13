Хабаровск, , 10:01 — REGNUM Крематорий Хабаровска работает в усиленном режиме — ежедневно проходят не меньше 15 кремаций. Много заявок поступает из соседних городов и регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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По заверению руководства крематория, они готовы работать круглосуточно — коллектив всех смен полностью укомплектован и усилен одним машинистом, всё оборудование работает исправно. Пока учреждение работает шесть дней в неделю.

В последнее время отмечается рост заявок на кремацию из Амурска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска.

«В ноябре по просьбам хабаровчан МУП «Спецкомбинат» приступил к внедрению опыта своих коллег из западных регионов России: начал изготовление внутренних экранов для гробов из оргстекла. Они служат не вместо основной крышки, а помещаются под неё. В условиях пандемии COVID-19 для собственного спокойствия и психологического комфорта окружающих люди предпочитают хоронить своих умерших в закрытых гробах, но при этом испытывают желание увидеть дорогого сердцу человека в последний раз, проститься с ним. Для этого из оргстекла изготавливается прозрачный защитный экран, которым накрывается тело усопшего. Таким образом, он, будучи изолированным от внешнего мира, остаётся видимым для родных и близких», — рассказал начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области умерших пациентов с COVID-19 хоронят на общих условиях.