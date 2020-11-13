Москва, , 09:26 — REGNUM Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по коррупционному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова. Дело рассмотрит Хамовнический суд Москвы, сообщил 13 ноября адвокат Мельникова Александр Карабанов.

«На днях дело будет направлено в Хамовнический районный суд столицы для его рассмотрения по существу», — сказал защитник ТАСС.

Адвокаты намерены добиваться в суде оправдания генерала МВД. Карабанов подчеркнул, что настаивает не только на неправильной квалификации деяний, которые приписывают Мельникову, но и на его невиновности.

Согласно материалам дела, Мельников придумал и организовал преступную схему хищения 100 млн рублей у предпринимателя. Генерал и его сообщники потребовали у бизнесмена деньги в качестве взятки за его непривлечение к уголовной ответственности. Фигурантам дела инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере и попытку получения взятки в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, задержали генерала МВД Мельникова в сентябре 2019 года.

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