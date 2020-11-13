Биробиджан, , 09:15 — REGNUM В Еврейской АО в общежитии Биробиджанского колледжа культуры произошла вспышка коронавируса. Принято решение перевести всех студентов на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Специалисты определили три круга контактных лиц. У всех взяты тесты на коронавирус. Студенты находятся под медицинским наблюдением. Остальных учащихся перевели на дистанционное обучение по месту жительства.

Помимо этого на дистанционном обучении находятся 28 классов в пяти школах области, на карантин закрыты три группы в двух детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, ресторанам, клубам, кафе и другим заведениям общепита в Приморье с 13 ноября запрещено проводить любые мероприятия с численностью более 20 человек. Также ограничено и время работы общепита.