Москва, , 09:15 — REGNUM Последствия коронавирусной инфекции могут быть самыми разными. Переболевшие не должны торопиться на работу, рассказала начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова в опубликованном 13 ноября интервью «Известиям».

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"Я не знаю ни одного человека, который бы, выписавшись из больницы после лечения новой коронавирусной инфекции, чувствовал себя абсолютно здоровым», — сказала Гусакова.

Переболевшим в лёгкой форме нужна по меньшей мере психологическая реабилитация. После болезни остаются астенизация, слабость, головная боль, одышка, повышенная потливость и подавленное настроение. Врачи назвали это состояние «постковидный синдром».

Тем, кто переносил болезнь тяжело, комплексная реабилитация нужна обязательно. Восстановление у молодых и прежде здоровых людей может занять до четырёх недель. При этом пока неизвестны отдалённые последствия COVID-19.

Реабилитацию, подчеркнула Гусакова, нужно начинать как можно раньше. После болезни развивается фиброз легких, это постепенный процесс замещения альвеолярной ткани соединительной тканью. Он необратим и проявляется прогрессирующей одышкой.

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