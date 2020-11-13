Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM Против бывших топ-менеджеров АО TengriBank возбудили уголовное дело по п. 2, ч. 4, ст. 189 УК Казахстана («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере»), сообщили в комитете по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

Задержанные лица подозреваются в растрате 5,4 млрд тенге ($12,6 млн). Основными подозреваемыми являются бывший заместитель председателя правления банка Бахтияр Ильясов и бывший заместитель директора алма-атинского филиала Асет Жадыков.

9 ноября следственный суд Алма-Аты санкционировали в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей. Арестована также руководитель одной из компаний, подконтрольных Ильясову и Жадыкову, Назгуль М. Она подозревается в получении кредита в размере $3 млн по поддельным документам.

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