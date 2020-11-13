Горно-Алтайск, , 09:13 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Республике Алтай продолжает оставаться напряжённой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Усть-Канского, Турочакского, Шебалинского и ещё семи районов. В большинстве случаев обследования были проведены после появления симптомов заболевания. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 9415.

Тем временем, за сутки излечились от COVID-19 161 пациент. А всего к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 6903 человека.

Скончались за весь период эпидемии 79 носителя коронавируса, из них 73 — непосредственно от COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая.

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