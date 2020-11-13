Чебоксары, , 09:11 — REGNUM В Чувашии заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась, при этом уровень заболеваемости остаётся высоким в Чебоксарах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 ноября, заявила на заседании регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По данным ведомства, в течение четырёх недель (с 9 октября по 5 ноября) заболеваемость ОРВИ в Чувашии превышала среднемноголетний уровень. За последнюю неделю, со 2 по 8 ноября, заболеваемость респираторными инфекциями была ниже среднемноголетнего уровня на 2,6%.

«В то же время в городе Чебоксары заболеваемость превышает среднемноголетний уровень на 58%, хотя в целом за неделю отмечаем снижение как в целом по республике, так и по городу Чебоксары», — сказала Надежда Луговская.

По её словам, за неделю рост заболевших ОРВИ отмечен среди детей в возрасте от трёх до шести лет (+5,2%), в остальных группах зарегистрировано снижение на 4%, в том числе среди школьников от семи до 14 лет — на 41%, в возрасте от 15 до 17 лет — на 23%, среди взрослых — на 15%.

«Всё-таки сказалось пребывание детей на каникулах и прекращение деятельности организаций дополнительного образования», — сообщила руководитель ведомства.