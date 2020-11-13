Ставрополь, , 09:10 — REGNUM В Ставропольском крае ввели ряд ограничительных мер из-за коронавируса для несовершеннолетних. Губернатором края Владимиром Владимировым подписано постановление, запрещающее нахождение детей в возрасте до 14 лет в местах массового пребывания людей.

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«Запретить во время действия режима повышенной готовности не достигшим 14 лет находиться в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров или комплексов, досуговых заведений без сопровождения родителей или законных представителей», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации Ставрополья.

Помимо этого, для исключения скопления людей поручено отрегулировать графики маршрутов пассажирского транспорта. Еще раз напоминается о необходимости соблюдения масочного режима для пассажиров и водителей.

Ранее сообщалось о том, что на Ставрополье обязательным является соблюдение режима самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для граждан с хроническими заболеваниями.

Напомним, в Ставропольском крае остается сложной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По данным на 12 ноября, число носителей коронавируса ежеденвно увеличисвается на 200 — 210 человек. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 23 737. Край занимает 12 место в России по этому показателю.