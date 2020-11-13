Степанакерт, , 09:12 — REGNUM Новый список погибших военных обнародовало 13 ноября министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

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В опубликованном на сайте карабахского ведомства новом списке содержатся 37 фамилий, при этом дата гибели военных не указывается.

В то же время по состоянию на 12 ноября общее число погибших в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе военных составляло 1301 человек. Таким образом, теперь оно возросло до 1338 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 370 российских военных и 50 единиц техники переброшены в Армению за минувшие сутки в рамках миротворческой операции в Нагорном Карабахе.