Краснодар, , 09:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 1 декабря, соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации края.

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В числе действующих в регионе мер — обязательный масочный режим во всех общественных местах скопления людей, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов и иных зданий, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе. Также обязательно соблюдение социальной дистанции в полтора метра — в магазинах, на предприятиях соблюдение этой меры должны обеспечить работодатели.

Также в регионе действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении, число участников деловых мероприятий ограничено количеством в 100 человек.

На 12 ноября в Краснодарском крае подтверждено 19 080 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 265 человек, 491 пациент скончался.