Барнаул, , 09:07 — REGNUM Возле городской больницы №11 в Барнауле монтируют мобильное хранилище для трупов. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает «Толк» со ссылкой на данные министерства здравохранения Алтайского края.

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По словам чиновников, речь идёт о рефрижераторе, в котором можно хранить до 27 вскрытых тел, которые по разным причинам не забирают родственники.

«Часто родственники не могут забрать тело — кто-то далеко живёт, а кто-то сам болеет, в госпитале», — пояснили в минздраве региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным, ежедневно в Алтайском крае регистрируют более 10 жертв коронавируса. В конце октября интернет облетело видео из подвального помещения больницы №12 в Барнауле, где, как утверждает автор, на каталках и полу лежали десятки трупов людей, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2. Эти кадры оказались подлинными.

Патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев признал, что специалисты работают в две смены, круглосуточно и без выходных, но даже это не позволяет изменить ситуацию.

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