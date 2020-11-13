Красноярск, , 09:04 — REGNUM Два проекта из Красноярского края вошли в топ-100 практик, поддержанных президентским фондом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего в конкурсе участвовали 3,5 тыс. проектов.

Так, в направлении «Cоциальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» в число лучших вошли мастерские для молодых людей с выраженными нарушениями развития, работающие в Красноярске больше года. Они помогают людям не только зарабатывать, но и социализироваться.

Ещё один проект вошёл в топ по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Проект «Подари улыбку» — это специализированная детская стоматология для оказания стоматологической помощи детям с церебральным параличом.

В числе критериев, по которым выбирались проекты, называются качество реализации проекта, достижение социальных результатов и информационную открытость.