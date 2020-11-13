Челябинск, , 09:04 — REGNUM В Челябинской области ограничения могут быть усилены при ухудшении ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

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Первым делом возможен перевод старшеклассников и студентов на дистанционное обучение. Также возможны новое ограничение для массовых мероприятий по числу участников либо полный их запрет. Кроме того, не исключено введение ограничений на работу общепита.

«Пока эпидемическая ситуация позволяет нам такие решения не принимать», — сказал глава Южного Урала.