Ханты-Мансийск, , 09:02 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 201 положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 13 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 199 случаев.

Всего с начала пандемии в Югре на 13 ноября зарегистрировано 30 842 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 25 794 человека, 306 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 13 ноября составляет 1,01. За сутки на COVID-19 обследовано 10 001 человек, всего — 912 667. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 90,44%.