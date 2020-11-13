Сухум, , 09:04 — REGNUM 53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 12 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 271 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 137 пациентов, у 121 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 27 человек. Дополнительно 37 пациентов с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжелом состоянии четыре человека.

Всего в Абхазии выявили 4951 носителя SARS-CoV-2. Из них 3369 победили инфекцию, в том числе 142 — за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 58 пациентов с диагнозом COVID-19.

По данным на 11 ноября в Абхазии было выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией в течение суток. Тогда тесты провели у 373 человек.

Стоит отметить, что ранее подразделения радиохимической и биологической защиты ВС России провели в Абхазии работы по дезинфекции социальных объектов. Они обработали более 700 тыс. квадратных метров. Российские военнослужащие получили от минобороны Абхазии медали.

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