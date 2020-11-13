Пермь, , 09:00 — REGNUM В Пермском крае служба санавиации с начала 2020 года сделала 147 вылетов и помогла спасти жизни 208 жителям региона, в том числе 29 детям, сообщает краевой минздрав.

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Среди эвакуированных в экстренном порядке пациентов 164 человека были носителями коронавируса либо с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Среди таких пациентов нет ни одного ребенка.

Заведующий отделением санитарной авиации Пермской краевой клинической больницы Сергей Бондарь отметил, что при перевозке COVID-пациентов все присутствующие на борту, включая пилотов, используют средства индивидуальной защиты. После полета одежда и салон вертолета проходят дезобработку.

Напомним, с конца марта в регионе выявлено 15 755 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 10 538 пациентов. На 12 ноября в больницах находились 1723 пациента, из них 149 были подключены в аппаратам ИВЛ.

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