Улан-Удэ, , 08:57 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ начали монтаж главной новогодней ёлки республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, её высота составит 25,5 метра, а с учётом звезды — 27 метров, благодаря чему она войдёт в топ-15 самых высоких ёлок в России. Иркутская ёлка окажется ниже на полметра.

«Это почти в 1,7 раза выше прошлогодней 16-метровой ёлки. Новая ёлка, как и прошлогодняя, будет украшена живыми ёлочками, которые забрали с противопожарного разрыва», — сообщили в комитете городского хозяйства.

Всего на оформление ёлки будет использовано 630 деревьев, высотой от 1 до 4 метров. Удерживать конструкцию от падения будет 21-тонный бетонный груз.

Как отмечается, новогодняя ёлка станет центром ледового городка «Верхнеудинская ярмарка». Такое название городок получил в честь 355-летия Улан-Удэ, которое будет отмечаться в следующем году. При украшении главной площади города также будет использоваться тема народных гуляний и ярмарок.

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