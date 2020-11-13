Уфа, , 09:02 — REGNUM Жители Башкирии впервые отмечают День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Поздравляя жителей республики с этим памятным днем, председатель государственного собрания Константин Толкачев отметил, что новый праздник прочно займет свое место в календаре и станет любимым многими.

Он подчеркнул, что этот новый день закрепляет историческую справедливость и напоминает о подвигах жителей Башкирии в годы Великой Отечественной войны, а значит способствует сохранению исторической правды и несет воспитательное воздействие на молодежь, которая должна знать своих героев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что закон Башкирии, которым был установлен этот праздник, был принят в феврале этого года. 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которой командовал генерал-майор Минигали Шаймуратов одержала в годы Великой Отечественной войны победы на Воронежском, Брянском, Юго-Западном фронтах, а также в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.

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