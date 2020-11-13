Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Сотрудник российского посольства в Казахстане отправлен на двухнедельный карантин из-за положительного теста на коронавирус. Об этом 13 ноября заявил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

По его словам, российский дипломат сдал ПЦР-тест после прибытия в аэропорт Нур-Султана. Байгабулов добавил, что все лица, контактировавшие с сотрудником посольства, находятся под медицинским наблюдением.

Отметим, все авиакомпании Казахстана берут на борт пассажиров только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Однако сотрудники дипломатических ведомств могут прилететь без справки и пройти тестирование по месту пребывания.

Читайте также: В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 120 тысячам