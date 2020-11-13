Пятигорск, Ставропольский край, , 08:55 — REGNUM На Ставрополье заразился коронавирусом мэр города Пятигорска Дмитрий Ворошилов. О своем заболевании он сообщил 12 ноября на своей странице в соцсети Instagram. Состояние мэра не требует госпитализации, он лечится амбулаторно.

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"Я заболел COVID-19. Лечусь дома. На самоизоляции с семьей. По мере возможности буду работать дома в режиме онлайн», — написал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае к 12 ноября подтвержден коронавирус у 23 737 человек. Выздоровели из них 18 863 пациента, скончались 466 человек. Среди жертв коронавируса главный врач городской клинической больницы Ессентуков Дмитрий Катанов, главный пульмонолог края Наталья Канукова.

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