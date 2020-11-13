Омск, , 08:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса в Омской области, продолжает оставаться напряженной, ощущается острая нехватка медикаментов для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. Чтобы решить эту проблему, руководству региона приходится задействовать личные связи. Такой вывод можно сделать из интервью, которое губернатор Омской области Александр Бурков дал телеканалу «Россия 24».

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По его словам, большие сложности с приобретением лекарств существуют и в других регионах.

«Потому что у дистрибьюторов лекарств нет. У производителей они расписаны на длительный период, но приходится работать на личных связях — напрямую с каждым производителем. Поэтому формируем сегодня отдел лекарств для амбулаторного лечения», — пояснил глава Омской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 ноября коронавирус в Омской области был выявлен у 225 человек. Это «рекордный» суточный показатель в регионе.

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