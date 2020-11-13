Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM В Екатеринбурге намерены привлечь врачей на пенсии к работе в системе здравоохранения, заявил глава города Александр Высокинский местным СМИ.

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Как передаёт портал «Е1», мэр прорабатывает данную идею со свердловским минздравом.

«Есть много врачей на пенсии, у которых прекрасный опыт. И они готовы по телефону людей консультировать», — сказал Высокинский.

По словам градоначальника, городские предприниматели готовы помочь с оплатой деятельности пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения Екатеринбурга столкнулась с экстремальными нагрузками на фоне пандемии COVID-19.

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